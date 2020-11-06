“كورونا” يقتحم معسكر منتخب إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إصابة مدرب المنتخب، روبيرتو مانشيني، بفيروس “كورونا”، وذلك بعد الفحوصات التي أجراها، دون ظهور أي أعراض.

وذكر الاتحاد الإيطالي، في بيانه، أن نتائج الفحوصات، التي أجريت على هامش تحضيرات “الأتزوري” للتجمع لخوض مواجهتيْن بدوري الأمم الأوروبية أمام كل من بولندا والبوسنة؛ كشفت عن إصابة “مانشيني” بفيروس “كورونا”، حيث سيخضع المدرب، صاحب الـ55 عامًا، للعزل الذاتي في منزله بالعاصمة روما.

وينتظر المنتخب الإيطالي تواجد “مانشيني”، خلال المواجهتين المقبلتين، اللتين ستقامان في 15 و18 نوفمبر الجاري، لكنه سيفتقده خلال التدريبات الاستعدادية، كما سيضطر الاتحاد لإجراء فحوصات دورية لأعضاء الجهاز الفني والطبي للمنتخبات الوطنية وكل المخالطين لـ”مانشيني”.

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