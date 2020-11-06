المهدوي: نقابة الإعلاميين الرياضيين تبارك تأسيس اتحاد الإعلام الرياضي

بنغازي 07 نوفمبر 2020 (وال) – أكد رئيس مجلس الإدارة بالنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين ليبيا، نصر المهدوي، أمس الجمعة، أنه يبارك أي خطوة على صعيد إنشاء وتأسيس الاتحاد الليبي للإعلام الرياضي الليبي.

المهدوي، وفي تصريحات لموقع “ريميسا” الرياضي، قال: أن الجهود التي يبذلها البعض لتأسيس اتحاد للإعلاميين الرياضيين تمثل نقلة إيجابية في طريق توحيد صف ولم شمل أبناء المجال، مضيفاً أن الكثيرين يعتقدون ويتوقعون حدوث تقاطع ونقطة صدام بين جسم الاتحاد الجديد والنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، منوها إلى أن الأهداف تختلف لكل جسم عن الأخر.

وأشار المهدوي إلى أن النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين هدفها الأساسي هو الدفاع عن حقوق الإعلاميين الرياضيين بالدرجة الأولى من خلال قانون النقابات الليبي الذي تحصلت بواسطته على اعتماد الجهاز التشريعي في ليبيا، متابعاً أن النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين نظامها الأساسي لا يسمح أن تكون تابعة لأي مؤسسة أو أي كيان رياضي بل نقابة ديموقراطية مستقلة وفق قانون ونظام أساسي.

واختتم المهدوي تصريحاته، بالتأكيد على أن النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين وبكامل فروعها وتنسيقاتها على استعداد لتقديم يد العون والمساعدة والدعم للجنة التأسيسية للاتحاد الليبي للإعلام الرياضي الليبي حتى يكمل مهامه ويخرج إلى أرض الواقع ويقدم الفائدة المرجوة للإعلاميين الرياضيين. (وال – بنغازي) إ م س س

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