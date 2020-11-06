المهدوي: نقابة الإعلاميين الرياضيين تبارك تأسيس اتحاد الإعلام الرياضي

بنغازي 07 نوفمبر 2020 (وال) – أكد رئيس مجلس الإدارة بالنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين ليبيا، نصر المهدوي، أمس الجمعة، أنه يبارك أي خطوة على صعيد إنشاء وتأسيس الاتحاد الليبي للإعلام الرياضي الليبي.
المهدوي، وفي تصريحات لموقع “ريميسا” الرياضي، قال: أن الجهود التي يبذلها البعض لتأسيس اتحاد للإعلاميين الرياضيين تمثل نقلة إيجابية في طريق توحيد صف ولم شمل أبناء المجال، مضيفاً أن الكثيرين يعتقدون ويتوقعون حدوث تقاطع ونقطة صدام بين جسم الاتحاد الجديد والنقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، منوها إلى أن الأهداف تختلف لكل جسم عن الأخر.
وأشار المهدوي إلى أن النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين هدفها الأساسي هو الدفاع عن حقوق الإعلاميين الرياضيين بالدرجة الأولى من خلال قانون النقابات الليبي الذي تحصلت بواسطته على اعتماد الجهاز التشريعي في ليبيا، متابعاً أن النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين نظامها الأساسي لا يسمح أن تكون تابعة لأي مؤسسة أو أي كيان رياضي بل نقابة ديموقراطية مستقلة وفق قانون ونظام أساسي.
واختتم المهدوي تصريحاته، بالتأكيد على أن النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين وبكامل فروعها وتنسيقاتها على استعداد لتقديم يد العون والمساعدة والدعم للجنة التأسيسية للاتحاد الليبي للإعلام الرياضي الليبي حتى يكمل مهامه ويخرج إلى أرض الواقع ويقدم الفائدة المرجوة للإعلاميين الرياضيين. (وال – بنغازي) إ م س س
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال
أضف تعليقـك