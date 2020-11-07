اختتام بطولة شيخ الشهداء عمر المختار للكيك بوكسينغ

بنغازي 07 نوفمبر 2020 (وال) – اختتمت، أمس الجمعة، في مدينة بنغازي بطولة شيخ الشهداء عمر المختار للكيك بوكسينغ، تحت شعار عمر المختار رمز التضحية والفداء، وبإشراف وتنظيم كل من نادي المدينة الرياضي، ولجنة الأزمة في مدينة بنغازي.

هذه البطولة التي احتضنتها القاعة المغطاة للألعاب الرياضية بنادي الهلال، يشارك فيها قرابة الـ 50 لاعباً من الفئتين الذكور والإناث يمثلون (5) أندية وهي الصقور، ونادي بوترابة، ونادي اتحاد الشرطة، ونادي المدينة، والقاعة المركزية للفنون القتالية.

وشهدت مراسم الافتتاح حضوراً جماهيرياً كبيراً، فضلاً على حضور بعض الشخصيات الرياضية، منها مدير مكتب الشباب والرياضة فرج نجم، ورئيس رابطة أندية بنغازي الكبرى علي بوفراج، بالإضافة إلى رئيس نادي المدينة بنغازي عبد السلام الدوس ووكيل محكمة استئناف عزالدين الغرابي.

مباريات اليوم الأول

ففي اليوم الأول وفي وزن (30) كج، من بطولة المنطقة الشرقية للكيك بوكسينغ والتي تستمر ليومين متتاليين، تمكن لاعب نادي بوترابة عمر عبد الله العربي من تحقيق الفوز على حساب حسن رشيد الدرسي، وفي وزن (67) كج، فاز اللاعب محمد صالح أشتيوي لاعب نادي المدينة بالضربة القاضية على حساب لاعب محمد عبد السلام العوامي لاعب اتحاد الشرطة، فيما أسفرت باقي مباريات البطولة والتي هي بوزن (63.5) عن فوز لاعب المدينة عمر خالد بوحوية، على حساب لاعب القاعة المركزية للفنون القتالية صاحب الركن الأزرق محمد على القلالي.

نتائج اليوم الثاني | فئة الصغار

تفوق اللاعب عمر عبد الله العربي من نادي بوترابة، وذلك في وزن (30) كج، على حساب لاعب اتحاد الشرطة حسن رشيد الدرسي.

وفاز اللاعب مؤيد خليل علي من نادي بوترابة في وزن (27) كج، وذلك على حساب عمر فاروق محمد من نادي القاعة المركزية للفنون القتالية.

ونجح لاعب نادي بوترابة اللاعب علي سليمان الجهمي من اجتياز لاعب اتحاد الشرطة اللاعب صلاح رمضان مصطفي، وذلك في وزن (36) كج.

وتفوق لاعب القاعة المركزية اللاعب علي جمعة في وزن (39) كج، على حساب لاعب اتحاد الشرطة محمد عبد الله العربي، ولحساب وزن (33) كج، تمكن لاعب القاعة المركزية اللاعب مصطفي علي قرقوم، من تحقيق الانتصار علي لاعب نادي المدينة محمد فيصل المسماري.

فئة البنات

وعبرت لاعبة نادي المدينة أية أحمد زيدان في وزن (42) كج، زميلتها من القاعة المركزية بتول هيثم المخزوم، فيما تفوقة لاعبه القاعة المركزية يقين فتحي المزوغي في وزن (65) كج، على حساب اللاعبة مريم إبراهيم من نادي اتحاد الشرطة، وفازت لاعبة نادي المدينة شذى كمال فوناس في وزن (65) على حساب لاعبة القاعة المركزية ياسمين عبد الودود.

فئة الكبار

ولحساب وزن (54) كج تفوق لاعب نادي الصقور محمد بوزقية على لاعب نادي بوترابة، اللاعب عصام إبراهيم علي، بينما حقق لاعب القاعة المركزية اللاعب حامد عبد القادر أحمد التفوق علي حساب لاعب نادي الصقور اللاعب محمد مدحت بوجواري، وذلك في وزن (51) كج، فيما وتفوقت لاعب القاعة المركزة اللاعبة يقين فتحي المزوغي في وزن (65) كج على حساب زميلتها من نادي اتحاد الشرطة مريم إبراهيم.

هذا وتفوق لاعب المدينة سيف الدين أبوبكر، على حساب اللاعب مصطفي البرغثي القاعة المركزية، وذلك في وزن (63.5)كج، وحقق لاعب نادي الصقور اللاعب أحمد الكوم الانتصار على حساب لاعب القاعة المركزية إبراهيم الغزالي، وذلك في وزن (57) كج. (وال – بنغازي) س إ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال