“نادال وزفيريف” يصعدان إلى المربع الذهبي لبطولة “باريس ماسترز”

تأهل المصنف الثاني عالميًا، الإسباني رافائيل نادال، إلى نصف نهائي بطولة “باريس ماسترز” للتنس، بفوزه على مواطنه، بابلو كارينو بوستا، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، في مواجهة تواصلت لقرابة ساعتين وربع.

وتقدم كارينو بوستا، في المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل أربعة، مسيطرًا على إرساله أمام “نادال”؛ إلا أن المصنف الثاني قلب الموازين، وتمكّن من حسم المجموعة الثانية بصعوبة بسبعة أشواط مقابل خمسة، قبل أن ينهي المباراة بفوزه في المجموعة الثالثة بستة لواحد، ضامنًا الصعود للمربع الذهبي .

ويواجه “نادال”، في نصف النهائي، الألماني ألكسندر زفيريف، الذي تغلّب على السويسري ستانيسلاس فافرينكا.

وصعد “زفيريف” إلى نصف نهائي بطولة باريس للأساتذة ذات الألف نقطة، بعدما تخطى عقبة “فافرينكا”، بمجموعتين دون مقابل، في مواجهة قوية.

وأنهى “زفيريف” المجموعة الأولى بفوزه بستة أشواط مقابل ثلاثة، وعانى اللاعب الألماني في المجموعة الثانية التي حقق فيها فوزًا صعبًا بعد اللجوء لشوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة، ضاربًا موعدًا مع “نادال”، في مباراة مرتقبة.

وحقق المصنف السابع، “زفيريف”، الفوز في مواجهة واحدة أمام “نادال” العام الماضي في نهائي بطولة لندن، فيما خسر خمس مواجهات أمام هذا المنافس.

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