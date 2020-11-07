مواجهة منتظرة بين “دورتموند والبايرن” في “كلاسيكو البوندسليغا”

يحتضن ملعب “سيغنال إيدونا بارك” مواجهة “كلاسيكو الكرة الألمانية”، بين “بروسيا دورتموند” وضيفه “بايرن ميونيخ”، في الجولة السابعة من الدوري الألماني.

ويعيش الفريقان أفضل فتراتهما خلال الموسم المحلي؛ حيث يشتركان في صدارة “البوندسليغا” بـ 15 نقطة، بعد خمسة انتصارات وخسارة واحدة لكلٍ منهما، مما سيجعل المباراة تحديًا إضافيًا للمدربين “هانسي فليك ولوسيان فافر”.

وتجمع المباراة بين صاحب أفضل خط دفاع في “البوندسليغا”، وهو “بروسيا دورتموند”، والذي حافظ على نظافة الشباك في خمس مباريات من أصل ستة، مستقبلاً هدفين فقط، أمام أقوى هجوم بتسجيل الفريق “البافاري” لـ 24 هدفًا في الجولات الست الأولى، مما يجعل سجله الأفضل على الإطلاق.

ويلتقي قطبا ألمانيا للمرة 103، حيث حقق الفريق “البافاري” الانتصار في 48 مواجهة سابقة مقابل 25 فوزا لـ”أسود الفيستيفال”، وكان التعادل حاضرًا في 29 مباراة.

ولا تعدّ أفضلية “البافاري” تاريخية فحسب، نظرًا لأن رفقاء “توماس مولر وروبرت ليفاندوفيسكي” قد حسموا ست مواجهات من آخر سبع مباريات بينهما في “البوندسليغا”، فيما كان الفوز الأخير لـ”دورتموند” في عام 2018 بثلاثة أهداف لهدفين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية