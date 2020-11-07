المحترفون يلتحقون بمعسكر “الفرسان” في القاهرة

ارتفعت وتيرة التحضيرات للمنتخب الوطني، بعيدًا عن عيون الإعلام، في العاصمة المصرية القاهرة؛ فالمدرب الوطني علي المرجيني، يريد أن تكون التدريبات بعيدة عن الكاميرات قبل المواجهة المرتقبة أمام غينيا الاستوائية.

وأجرى “فرسان المتوسط”، مساء أمس، حصة تدريبية مسائية، شهدت حضور كل من “سند الورفلي لاعب الرجاء المغربي، محمد الترهوني لاعب سموحة المصري، المعتصم صبو لاعب الاتحاد المنستيري التونسي، ومفتاح طقطق لاعب المصري البورسعيدي”.

ويلتحق بقية اللاعبين المحترفين تباعًا بصفوف المنتخب الوطني، مع احتمالية غياب بدر حسن؛ بسبب الإصابة.

وتبدو الأجواء في معسكر المنتخب الوطني جيدة والمعنويات مرتفعة قبل أيام فقط من مواجهة غينيا الاستوائية؛ إذ يرغب رفاق أحمد بن علي في تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة في غينيا يوم 15 نوفمبر الجاري.

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