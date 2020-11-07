“الوداد” المغربي يُقدّم “اللافي” في الدار البيضاء

قدّم “الوداد” المغربي، اللاعب الدولي، مؤيد اللافي، رسميًا، خلال مؤتمر صحافي أُقيم في مدينة الدار البيضاء.

وكان “الوداد” قد تعاقد مع “اللافي”، الفترة الماضية، بعقد يمتد لثلاث سنوات.

من جهته، أعرب “مؤيد” عن سعادته بالانضمام إلى فريق “الوداد”؛ مؤكدًا أنه فريق كبير، ودائمًا ما ينافس على الألقاب، سواءً المحلية أو حتى القارية؛ موضحًا أنه يرغب في التتويج بألقاب عديدة مع “الوداد”.

وأجرى “اللافي”، مساء أمس، حصة تدريبية مع الفريق قبل اللحاق بالمنتخب الوطني في معسكره بالقاهرة؛ تحضيرًا لمواجهة غينيا الاستوائية.

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