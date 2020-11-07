اخبار الرياضة

“الوداد” المغربي يُقدّم “اللافي” في الدار البيضاء

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدّم “الوداد” المغربي، اللاعب الدولي، مؤيد اللافي، رسميًا، خلال مؤتمر صحافي أُقيم في مدينة الدار البيضاء.

وكان “الوداد” قد تعاقد مع “اللافي”، الفترة الماضية، بعقد يمتد لثلاث سنوات.

من جهته، أعرب “مؤيد” عن سعادته بالانضمام إلى فريق “الوداد”؛ مؤكدًا أنه فريق كبير، ودائمًا ما ينافس على الألقاب، سواءً المحلية أو حتى القارية؛ موضحًا أنه يرغب في التتويج بألقاب عديدة مع “الوداد”.

وأجرى “اللافي”، مساء أمس، حصة تدريبية مع الفريق قبل اللحاق بالمنتخب الوطني في معسكره بالقاهرة؛ تحضيرًا لمواجهة غينيا الاستوائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك