تحضيرات لاختيار عناصر المنتخب تحت 17 عامًا في الجنوب

استقبل نادي “فارس بقراقرة” وفدًا من الاتحاد العام لكرة القدم، يترأسه مدرب المنتخب الوطني تحت 17 عامًا، رفقة الطاقم الفني، بشأن إجراء مباريات تنافسية بين اللاعبين من فئة الآمال، لاختيار مجموعة تمثل المنتخب الليبي من المنطقة الجنوبية.

وبعد ترشيح 27 لاعبًا من أندية “سبها والشاطيء وأوباري”؛ دأب الاتحاد الليبي على إقامة تجمع في المنطقة الجنوبية، لخوض مباريات على أرضية ملعب نادي “فارس”؛ بهدف اختيار مجموعة من أفضل اللاعبين الذين سيكونون ضمن منافسات التجمع المقبل وصولاً إلى المنتخب الوطني.

وحسب الخطة الموضوعة من قبل وفد الاتحاد، سيستمر التجمع لمدة يومين، حيث يتبارى اللاعبون على أساس الأفضلية للفوز بفرصة المشاركة مع المنتخب الوطني تحت 17 عامًا؛ بعد اجتيازهم مباريات التجمع الثاني، الذي سيقام في مدينة أخرى مع لاعبي المنطقة الغربية والشرقية.

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