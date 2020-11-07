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مانشستر يونايتد يُكبّد إيفرتون الخسارة الثالثة في البريمرليغ

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم مانشستر يونايتد مواجهة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مضيفه إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على ملعب غوديسون بارك.

وتقدم أصحاب الأرض في النتيجة منذ الدقيقة 19 عبر البرازيلي بيرنارد، إلا أن لاعب الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز عدل النتيجة للشياطين الحمر برأسية متقنة في الدقيقة 25، وعاد فيرنانديز ليضيف الهدف الثاني لمانشستر يونايتد بكرة غالطت الحارس بيكفورد في الدقيقة 32، وأكمل الأوروغوياني إيديسون كافاني ثلاثية مانشستر في الوقت بدل الضائع مستغلاً تمريرة نجم المباراة برونو فيرنانديز.

وبذلك يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 11 نقطة من سبع مباريات وتنقصه مباراة واحدة فيما توقف إيفرتون عند 13 نقطة ليتعرض للخسارة الثالثة على التوالي في البريمرليغ.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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