“الترهوني” لـ218: تأكُّد غياب بدر حسن عن “الفرسان”.. و”بن علي” حاضر

قال مدير المنتخب الوطني، كمال الترهوني، في تصريحات لـ” 218″ إن التحضيرات لمباراة غينيا الاستوائية، تسير بشكل جيد، خاصة أن اللاعبين المحترفين بدأوا في الالتحاق بالمعسكر في القاهرة؛ حيث انضم “الترهوني وطقطق والورفلي والصبو”، والترهوني ومؤيد اللافي، وأضاف أن اليوم سيلتحق الثلاثي المحترف في تونس “حمدو الهوني ومحمد صولة وعبدالله داقو”، بينما سينضم يوم الغد، “أحمد التربي والسنوسي الهادي اسماعيل التاجوري”.

وحول الغيابات؛ أكد “الترهوني” أن بدر حسن لن يلتحق بمعسكر المنتخب بسبب الإصابة التي تعرض لها في دوري الدرجة الأولى السعودي، بينما تأكدت مشاركة أحمد بن علي في مباراتي غينيا عقب موافقة فريقه “كروتوني” الإيطالي، بعدما تمت الموافقة على رسالة الأمين العام للاتحاد الليبي بشأن انضمام أحمد بن علي لصفوف المنتخب.

واختتم كمال الترهوني بالقول إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية بشأن اللقاء، حيث تم تحديد ملعب السلام في القاهرة، وكذلك وصل طاقم التحكيم بقيادة الزامبي، بكاري قاسما.

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