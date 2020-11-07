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المحلة يبرم 4 صفقات لدعم الفريق الأول

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت إدارة نادي المحلة التحضير للموسم الرياضي الجديد من خلال التعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأول.

حيث تعاقد مجلس إدارة نادي المحلي مع الرباعي سراج شختور قادما من نادي أبوسليم الرياضي، واللاعب الشاب منذر الجنزوري قادما من نادي الأهلي طرابلس.

أما في حراسة المرمى فقد تعاقد المحلة مع الحارس مهند الدوكالي قادما من نادي الأولمبي الرياضي، بالإضافة إلى انضمام اللاعب عبدالمنعم عكاشة قادما من نادي أبي الأشهر.

وتسعى الإدارة من خلال هذه التعاقدات لدعم الفريق الأول حتى يكون منافسا في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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