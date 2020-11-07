المحلة يبرم 4 صفقات لدعم الفريق الأول

بدأت إدارة نادي المحلة التحضير للموسم الرياضي الجديد من خلال التعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق الأول.

حيث تعاقد مجلس إدارة نادي المحلي مع الرباعي سراج شختور قادما من نادي أبوسليم الرياضي، واللاعب الشاب منذر الجنزوري قادما من نادي الأهلي طرابلس.

أما في حراسة المرمى فقد تعاقد المحلة مع الحارس مهند الدوكالي قادما من نادي الأولمبي الرياضي، بالإضافة إلى انضمام اللاعب عبدالمنعم عكاشة قادما من نادي أبي الأشهر.

وتسعى الإدارة من خلال هذه التعاقدات لدعم الفريق الأول حتى يكون منافسا في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

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