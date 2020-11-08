المحترفون يصلون تباعاً لمعسكر “الفرسان” في القاهرة

يواصل المنتخب الوطني تدريباته في معسكره في القاهرة تحت إشراف المدرب علي المرجيني تحضيرا لمواجهة غينيا الاستوائية.

والتحق مساء أمس بمعسكر المنتخب الثلاثي المحترف في تونس حمدو الهوني ومحمد صولة وعبدالله داقو بينما وصل صباح اليوم أحمد التربي.

وسيلتحق الثلاثي السنوسي الهادي وإسماعيل التاجوري ومحمد بالتمر بالبعثة في وقت لاحق هذا اليوم.

وستكتمل صفوف فرسان المتوسط يوم غد الاثنين بوصول الثنائي أحمد بن علي والمعتصم المصراتي أي قبل يومين فقط من مواجهة غينيا الاستوائية في ستاد السلام بالقاهرة لحساب الجولة الثالثة من تصفيات الكان.

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