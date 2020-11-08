تشيلسي يكتسح شيفيلد يونايتد في البريمرليغ

حقق تشيلسي فوزاً كبيراً على ضيفه شيفيلد يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم شيفيلد منذ الدقيقة التاسعة عبر ديفيد مكجولدريك، إلا أن البلوز عدلوا الكفة بحلول الدقيقة الثالثة والعشرين، وأضاف الظهير بن تشيلويل الهدف الثاني بعد عرضية من المغربي حكيم زياش.

وفي الدقيقة السابعة والسبعين عزز تياغو سيلفا من كرة رأسية، قبل أن ينهي تيمو فيرنر الرباعية قبل عشر دقائق من نهاية المباراة، ليصعد البلوز إلى المركز الثالث بشكل مؤقت برصيد خمس عشرة نقطة بفارق الأهداف أمام ليستر سيتي فيما توقف شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة.

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