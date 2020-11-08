“قمة مبكرة” بين السيتي وليفربول

تقرير 218

قمة مبكرة في موسم البريمرليغ عندما يرحل حامل اللقب ليفربول إلى ملعب الاتحاد لمواجهة وصيفه مانشستر سيتي في الجولة الثامنة من البريمرليغ .

وعانى مانشستر سيتي في الفترة الماضية من تراجع النتائج والأداء حيث يحتل المركز العاشر بفارق خمس نقاط عن ليفربول مع وجود مباراة مؤجلة، لذا فسيكون مطالبا بتحقيق الانتصار حتى لا يبتعد الريدز منذ البدايات كما حدث الموسم الماضي .

وينتظر المدرب بيب غوارديولا وبعدما تغلب على شيفيلد يونايتد في الجولة الماضية وأمام مارسيليا بدوري الأبطال بدون تلقي شباكه للأهداف عودة مهاجمه سيرجيو أغويرو من الإصابة واستعادة غابرييل خيسوس بعد شهر ونصف من الغياب .

وفي الجهة الأخرى سيواصل المدرب يورغن كلوب الاعتماد على البدائل بعد معاناته بغياب المدافعين إلا أنه قد يستعيد جهود المدافع الكاميروني جويل ماتيب الذي شارك في آخر التدريبات قبل السفر إلى مانشستر كما من المتوقع عودة لاعب الوسط تياغو ألكانتارا .

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