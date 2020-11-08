فيليكس يقود الروخي بلانكوس لريادة الليغا.. مؤقتاً

ارتقى أتلتيكو مدريد إلى صدارة الليغا مؤقتاً بفوزه الكبير على ضيفه قادش بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة التاسعة على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد .

وتقدم أتلتيكو في النتيجة منذ الدقيقة الثامنة عبر نجمه الشاب جواو فيليكس وعزز لاعب الوسط ماركوس لورينتي تقدم الأتلتي بالهدف الثاني بحلول الدقيقة الثانية والعشرين.

وأضاف لويس سواريز الهدف الثالث، قبل أن يعود جواو فيليكس لإكمال الرباعية في الدقيقة الأخيرة .

وبهذه النتيجة حقق الروخي بلانكوس فوزه الرابع على التوالي مواصلاً سجله الخالي من الخسارة هذا الموسم ويرفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى سبع عشرة نقطة في الصدارة .

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