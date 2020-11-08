تألق ميسي يقود برشلونة لاستعادة انتصاراته في الليغا

تقرير 218

وسط وجود ميسي في مقاعد البدلاء دخل برشلونة مواجهة الكامب نو أمام بيتيس متطلعا لجمع النقاط الثلاث الغائبة منذ فترة ليست بالقصيرة.

وجاءت البداية بتمريرة من أنسو فاتي في الدقيقة الخامسة تجاه أنطوان غريزمان هذا الأخير اقترب من التسجيل بعد تسديدة جانبت الشباك، وعلى منوال غريزمان اقترب فاتي من افتتاح أهداف المباراة بكرة اقتربت من مرمى الحارس كلاوديو برافو

ولم يبق ريال بيتيس مكتوف الأيدي وكاد أن يباغت برشلونة بعد رأسية البرتغالي ويليام كارفاليو التي أبعدها تير شتغين ببراعة

وتواصل المد الهجومي للكتالان والفرنسي عصمان ديمبيلي هيأ لنفسه الكرة ووجهها نحو الزاوية البعيدة مفتتحا أهداف المواجهة وسط إعجاب واضح من ليونيل ميسي، بعدها تحصل أنسو فاتي على ركلة جزاء أسند التنفيذ لها لغريزمان لكن الحظ لم يحالفه وكسر عقدته في الفترة الأخيرة، بيتيس كسر عقدة التسجيل بعدما عدل أنطونيو سنابريا النتيجة في الوقت بدل الضائع .

وفي الشوط الثاني عاد ميسي لجذب الأنظار بدخوله بديلا لفاتي وفي أول الهجمات اختار التمويه بدلا عن التسجيل مهديا غريزمان الهدف الثاني

وبقي الضغط البرشلوني متواصلا وتسديدة ديمبيلي أوقفها الجزائري عيسى ميندي بيده من خط المرمى ليقوم الحكم بطرده بعد اللجوء للفار وميسي تولى تنفيذ ركلة الجزاء معلنا التقدم بالهدف الثالث، ورغم النقص العددي قلص بيتيس الفارق في الدقيقة الرابعة والسبعين عبر لورينزو مورون، لكن ميسي لم يهدأ وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة الثانية والثمانين قبل أن ينهي الواعد بيدي مهرجان الأهداف بالهدف الخامس ليحقق برشلونة أول انتصاراته في الليغا منذ خمس مباريات وفاتحا أمل استعادة الثقة المحلية.

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