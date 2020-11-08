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آرسنال يستقبل أستون فيلا في البريمرليغ

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يسعى آرسنال لمواصلة نتائجه البارزة في الموسم عندما يستضيف مضيفه أستون فيلا على ملعب الإمارات ضمن الجولة الثامنة من البريمرليغ.

ويدخل الغانارز بمعنويات مرتفعة بعدما حسم قمة الجولة الماضية أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافود بهدف دون مقابل كما سيطمح المدرب ميكيل أرتيتا ولاعبوه لتقديم مستويات أفضل والارتقاء في الترتيب، وعلى الجانب الآخر يأمل أستون فيلا تعويض خسارته الأخيرة أمام ساوثهامبتون على ملعبه بالعودة من لندن بالنقاط الثلاث.

ويتساوى الفريقان في عدد النقاط باثنتي عشرة نقطة في ترتيب البريمرليغ حيث يحتل أستون فيلا المركز السادس فيما يأتي آرسنال في المرتبة الثامنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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