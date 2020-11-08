زفيريف يطيح بنادال ويتأهل لنهائي بطولة باريس للأساتذة

بلغ الألماني ألكسندر زفيريف نهائي بطولة باريس ماسترز للتنس بفوزه في المربع الذهبي على المصنف الثاني رافائيل نادال بمجموعتين دون مقابل.

وحسم زفيريف المجموعة الأولى بستة أشواط مقابل أربعة، وواصل المصنف السابع تألقه في المباراة بسبعة أشواط مقابل خمسة ليضمن اللاعب الألماني بلوغ المباراة النهائية لمواجهة الروسي دانييل ميديفيديف الذي تغلب على الكندي ميلوش راونيتش بمجموعتين دون مقابل.

وسيكون التحدي المقبل لرافائيل نادال في البطولة الختامية للموسم بمشاركة أفضل ثمانية لاعبين حيث سيسعى الماتادور الإسباني للتتويج بهذا اللقب لأول مرة.

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