“بن علي” يغيب عن مواجهة غينيا الاستوائية الهامة

أخبار ليبيا 24 – رياضة

أكد مدير المنتخب الليبي كمال الترهوني غياب النجم الليبي أحمد بن علي عن مباراة ليبيا وغينيا الاستوائية التي ستقام الأربعاء المقبل على ملعب السلام بالقاهرة لحساب الجولة الثالثة من تصفيات أمّم إفريقيا لكرة القدم .

الترهوني أوضح – لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن بن علي تعرض لإصابة في الكاحل خلال مباراة فريقه كروتوني في الدوري الإيطالي مما استدعى راحة لخمسة أيام .

هذا والتحق معسكر المنتخب المحترف محمد بالتمر، وأحمد التربي حيث سيشاركان في تدريبات المنتخب اليوم الإثنين .

وتتواصل تدريبات المنتخب في معسكره بمصر بشكل يومي تحت إشراف المدرب علي المرجيني، ومساعده أحمد السنفاز .

ويسعى المنتخب الليبي للحصول على ثلاث نقاط حين يلاقي غينيا الاستوائية للحفاظ على حظوظه للتأهل لأمم إفريقيا الكاميرون 2021.