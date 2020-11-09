“إبراهيموفيتش” يقود “ميلان” لتعادل صعب أمام “فيرونا”

عقب سقوطه أوروبيًا في “السان سيرو”، أمام “ليل”، ها هو ميلان يعود إلى الدوري الإيطالي باستضافة “هيلاس فيرونا”، وعينه على توسيع صدارته بعد تعثر الملاحقين.

وفاجأ “فيرونا”، “الروسونيري” منذ البداية، بعدما تقدم عن طريق التشيكي، أنتونين باراك، منذ الدقيقة السادسة، ولم يتوقف “فيرونا” عند هذا الحدّ، بل زاد ضغطه على مرمى “دوناروما”، وهذه المرة أضاف الهدف الثاني بالنيران الصديقة عن طريق المدافع، ديفيد كالابريا، الذي اصطدمت به كرة مرتدة، حاول إبعادها.

وباشر “ميلان” هجماته نحو مرمى الضيوف وعرضية “ساليماكيرس”، نحو “كيسي”، التي أسفرت عن هدف تقليص الفارق، عن طريق جيانجيا كومو ماجناني، مدافع “فيرونا” بالخطأ في مرماه بحلول الدقيقة الـ 27.

وفي الشوط الثاني؛ اقترب “ميلان” من معادلة الكفة برأسية النجم زلاتان إبراهيموفيتش، التي اصطدمت بالعارضة، قبل أن يحصل “ميلان” على ضربة جزاء أطاح بها “إبراهيموفيتش” بعيدًا عن المرمى، لتأتي إثارة الدقائق الأخيرة بعدما سجل “كلابريا”، هدفًا ألغاه الحكم بدعوى وجود لمسة يد على “إبراهيموفيتش” .

وأصرّ “إبراهيموفيتش” على خروج فريقه من موقعة “السان سيرو” بدون خسارة، عندما اختطف التعادل برأسية في الوقت بدل الضائع، مانحًا “ميلان” البقاء في الصدارة، بفارق نقطتين ليواصل فريق المدرب، ستيفانو بيولي، المضي في الدوري بدون خسارة.

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