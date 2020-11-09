التعادل يحسم قمة “البريمرليغ” بين “مانشستر سيتي وليفربول”

الدخول إلى ملعب الاتحاد كان بالورود بين “بيب غوارديولا ويورغن كلوب”، في قمة الجولة الثامنة من “البريمرليغ” بين “مانشستر سيتي” صاحب الضيافة، و”ليفربول”، بطل النسخة الأخيرة .

ودخل “الريدز ” في الأجواء مباشرة، وأسفرت عرقلة “غايل والكر” للسنغالي “ساديو ماني” في الدقيقة الـ 12 عن ركلة جزاء؛ سجل منها المصري محمد صلاح أول أهداف المباراة .

بعدها؛ تحرك “السيتي” نحو معادلة النتيجة بعد تمريرة “دي بروين” إلى “ستيرلينغ”، الذي اصطدم بالحارس “أليسون”، لكن “دي بروين” أهدى العائد من الإصابة “جوان خيسوس”، تمريرة سجل منها البرازيلي هدف التعادل أمام مدافعي “الريدز” .

وكانت سيطرة “السيتزن” في الشوط الأول واضحة، وكان محرك الهجمات دائمًا هو “كيفين دي بروين”، الذي حصل على ضربة جزاء بعدما لمس المدافع “غوميز” الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ليعلنها الحكم بعد الاستعانة بــ”الفار” ، لكن لاعب الوسط البلجيكي أطاح بالكرة خارج المرمى على غير العادة، قبل أن يهدر “ألكسندر أرنولد” فرصة التسجيل من كرة تصدى لها البرازيلي “أيدرسون” لينتهي الشوط بالتعادل.

وفي الشوط الثاني؛ كانت محاولات الفريقين أقل خطورة، ولم تسفر عن أي تغيير في النتيجة؛ لتنتهي موقعة “مانشستر” بتعادل عادل للفريقين؛ ليواصلا نتائجهما المتذبذبة في الموسم الحالي.

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