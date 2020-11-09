المحترفون يكملون صفوف المنتخب الوطني في القاهرة

تكتمل، اليوم، الصفوف، فلم يتبق من الوقت سوى يومان فقط على موقعة الحسم، وهي مواجهة المنتخب الوطني أمام غينيا الاستوائية، والتي يعني الفوز فيها إحياء حظوظ ليبيا بالوجود في “كان الكاميرون”.

وقد التحق اللاعبون المحترفون فعليًا بالمنتخب الوطني، باستثناء بدر حسن، الذي تعرض للإصابة ومحمد المنير واسماعيل التاجوري اللذين أصيبا بفيروس “كورونا”.

وانضم، مساء أمس، كل من السنوسي الهادي وأحمد التربي ومحمد بالتمر، واليوم يكتمل العدد مع التحاق المعتصم المصراتي، بعد تأكد غياب أحمد بن علي بناء على طلب من ناديه “كروتوني” الإيطالي.

وقد باتت الصورة باتت، اليوم، لـ”المرجيني”، الذي حظي بفرصة إجراء معسكر قصير في القاهرة طيلة الأيام الماضية؛ ولن تكون المهمة أمام المدرب الوطني سهلة، فهو مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم شكل مقنع للمنتخب في أول ظهور رسمي له يوم الأربعاء كقائد لـ”فرسان المتوسط”.

وتخطت الأمنيات والدعوات حدود السماء؛ فالليبيون اليوم يمنّون النفس بصنع الفرحة، واللاعبون وحدهم قادرون على ذلك في الميدان، وستكون الدقائق الـ 90 كفيلة برسم البسمة على وجوه الليبيين

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