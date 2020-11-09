“ريال مدريد” يتعرض لخسارة قاسية أمام “خفافيش فالنسيا”

تعرض “ريال مدريد” لخسارة كبيرة خارج ملعبه أمام مضيفه “فالنسيا”، بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني .

وافتتح كريم بنزيما التسجيل لـ”الميرينغي” بحلول الدقيقة الـ 23 بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء، وعدّل كارلوس سولير ، النتيجة لـ”فالنسيا” من علامة الجزاء في الدقيقة الـ 35 بعد إعادتها من قبل الحكم.

وسجل رافائيل فاران، الهدف الثاني لـ”خفافيش فالنسيا” بهدف في مرمى فريقه، ليعود سولير، إلى إضافة الهدف الثالث من علامة الجزاء في الدقيقة الـ 54، ثم اختتم سولير، أهداف المباراة بتسجيله “الهاتريك” من ركلة جزاء ثالثة في الدقيقة الـ 63 .

ورفع “فالنسيا” رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع فيما توقف “ريال مدريد” عند 16 نقطة في المركز الرابع بـ”الليغا.

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