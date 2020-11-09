“أستون فيلا” يكبّد “أرسنال” خسارة ثقيلة في ملعبه

تلقى “أرسنال” خسارة مفاجئة وكبيرة، على ملعبه أمام ضيفه “أستون فيلا”، بثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك في ختام الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح الضيوف التسجيل في الدقيقة الـ 25 عن طريق ظهير “أرسنال”، بوكايو ساكا، الذي سجل بالخطأ في مرمى فريقه ، ثم عزّز، أولي واتكينز، النتيجة بالهدف الثاني بحلول الدقيقة الـ 72، قبل أن يعود اللاعب نفسه لإضافة الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق.

وبذلك، يرتقي “أستون فيلا” للمركز السادس بـ 15 نقطة متأخرًا عن تشيلسي بفارق الأهداف، فيما تجمد “أرسنال” عند 12 نقطة في المرتبة الـ 11.

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