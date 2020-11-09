“بن علي” يتألق.. ويشارك في تعادل فريقه “كروتوني” مع “تورينو”

شارك اللاعب الدولي الليبي، أحمد بن علي، في مباراة فريقه “كروتوني”، أمام مضيفه “تورينو” في إطار الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وقدم “بن علي” أداءً جيدًا خلال المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبي، حيث استطاع “كروتوني” انتزاع نقطة ثمينة من “تورينو”.

وحصل “بن علي”، على تصنيف جيد في هذا اللقاء، إذ تم منحه درجة 7.3 وهي ثاني أعلى تقييم في فريق “كروتوني”.

ومن المتوقع أن يلتحق أحمد بن علي، مساء اليوم، بصفوف المنتخب الوطني، قبل يومين فقط من مواجهة غينيا الاستوائية، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون.

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