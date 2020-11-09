ميديفيديف يحصد لقب باريس لأساتذة التنس

تُوج المصنف الخامس عالمياً الروسي دانييل ميديفيديف ببطولة باريس ماسترز ذات الألف نقطة لأول مرة بفوزه في النهائي بصعوبة على المصنف السابع الألماني ألكسندر زفيريف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتأخر ميديفيديف في المجموعة الأولى بسبعة أشواط مقابل خمسة، وفي المجموعة الثانية قلب اللاعب الروسي نتيجة المجموعة الثانية ليحسمها بستة أشواط مقابل أربعة ليتجه اللاعبون إلى شوط فاصل والذي تمكن خلاله زفيريف من حسمه بستة أشواط مقابل شوط وحيد.

ليتوج زفيريف ببطولة باريس للأساتذة رافعاً رصيده في بطولات الماسترز إلى ثلاثة ألقاب بعد بطولتي شنغهاي وسينسيناتي.

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