إسدال الستار على بطولة نادي الوحدة للرماية في الزنتان

أقام نادي الوحدة للألعاب الفردية في الزنتان، على مساحات غابة الكشاف في الناحية الشرقية للمدينة، بطولة نادي الوحدة الثالثة على مستوى ليبيا والتي يشرف عليها الاتحاد الليبي للرماية وبرعاية محلات الرحال للتخييم ومعدات الصيد بالزنتان ومحلات الفريد للتخييم ومعدات الصيد وشركة الواحة وفوج كشاف الزنتان ومطبعة (شيفت).

وبدأت المنافسات ببطولة رماية الأطباق بالخرطوش التي شارك فيها 55 رامياً من 21 نادياً على مستوى ليبيا وهي التميمي من بنغازي، الأولمبي من الزاوية، والصقور من طبرق، والوحدة والنصر من الزنتان، والانتفاضة من المطرد، واليرموك من جنزور، ونجوم قرقارش وزوارة للرماية والواحة من سيناون، والأخوة والاتحاد والمشعل من الخمس، والمستقبل من الجميل، ونادي الرماية من بنغازي، واتحاد الشرطة والبلاغ من الرجبان.

وشهدت البطولة حضور عدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية إذ تابعها كل من محسن السباعي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الليبية وعبدالرزاق ملوس مدير إدارة المجالس والمكاتب الرياضية بالهيئة العامة للشباب والرياضة، وعادل قريش رئيس الاتحاد الليبي للرماية والواعر الحمروني رئيس الفرع البلدي الزنتان، والحكم الدولي السابق والبطل الليبي السابق المتحصل على تراتيب عربية وأفريقية، سالم امشيع.

وفي الختام قامت شركة الواحة ومحلات الرحال ومحلات الفريد بتقديم الجوائز للفائزين تتضمن بنادق صيد للفائزين بالتراتيب الثلاثة الأولى، حيث حصل اساريا الزاوية على الترتيب الأول في الفردي عن طريق الرامي عبدالرؤوف الغرياني بينما توج نادي الوحدة الزنتان بفئة الفرق.

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