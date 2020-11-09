الأهلي يعزز صفوفه بأول محترف إفواري

بنغازي 09 نوفمبر 2020 (وال) – عزز فريق الأهلي ببنغازي صفوفه، ظهر اليوم الإثنين، بأول لاعب محترف هذا الموسم بعد أن أنهى عقده السابق مع نادي الترجي التونسي القادم الجديد.

الأهلي بنغازي تعاقد مع الإيفواري المهاجم ابراهيم، الذي يبلغ من العمر 30 عاماً من مواليد 1990.

اوتارا لعب الموسم الماضي لفريق الترجي التونسي 16 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف، حيث سيباشر تدريباته مع فريقه الجديد الأهلي غدا الثلاثاء بمعسكر الفريق بجمهورية مصر العربية.

يشار أن النادي الأهلي تعاقد مع المحترف الإيفواري بعقد يستمر لمدة عام واحد فقط. (وال – بنغازي) ف ح

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