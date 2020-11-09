واتارا من الترجي إلى الأهلي بنغازي

النادي الاهلي بنغازي يتعاقد مع المهاجم الإيفواري إبراهيم واتارا قادماً من الترجي التونسي بعقد إعارة لمدة موسم واحد
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قناة ليبيا الاحرار
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