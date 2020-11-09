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واتارا من الترجي إلى الأهلي بنغازي

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

النادي الاهلي بنغازي يتعاقد مع المهاجم الإيفواري إبراهيم واتارا قادماً من الترجي التونسي بعقد إعارة لمدة موسم واحد

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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