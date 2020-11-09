الاستشارية الطبية تأذن بعودة النشاط الرياضي في درنة

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أعطت اللجنة الاستشارية الطبية بدرنة، اليوم الإثنين، الأذن بإعادة النشاط الرياضي داخل الأندية الرياضية في المنطقة.

واشترطت اللجنة، في بيان لها، لعودة الأنشطة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا داخل الأندية.

وأكدت اللجنة الاستشارية الطبية، إنها ستقوم بزيارات عشوائية للأندية المختلفة لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية تجاه كورونا.

وحذرت، من أنها ستقوم بإيقاف الأنشطة الرياضية في حالة حدوث انتشار لفيروس كورونا المستجد.

وتوقفت جميع الأنشطة الرياضية في ليبيا منذ مارس الماضي، بسبب جائحة كورونا، لكن عدد من المدن الليبية بدأت مؤخرا في العودة للأنشطة مع الالتزام بالشروط الاحترازية التي وضعت من قبل اللجان العاملة لمكافحة كورونا.