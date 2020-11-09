القاهرة تشهد سحب قرعة المنافسات الأفريقية

القاهرة 09 نوفمبر 2020 (وال) – شهدت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الإثنين، سحب قرعة الدور التمهيدي والدور الأول من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية والتي ستنطلق مباريات مرحلة الذهاب أيام 27/28/29/ نوفمبر الجاري 2020، وتكون مرحلة الإياب أيام 4/5/6/ ديسمبر 2020.

وفي القرعة، جاء فريق الاتحاد في مواجهة هورسيد الصومالي، وفريق الأهلي طرابلس يقابل الفائز من لقاء الاتحاد المنستيري وكينيما الأثيوبي.

كما جرت عقبها قرعة الدور التمهيدي والدور الأول من منافسات رابطة الأبطال، التي أوقعت فريق النصر في مواجهة شباب بلوزداد الجزائري وفريق الأهلي بنغازي في مواجهة ميكيلي الأثيوبي، على أن تقام مبارياتها في مرحلة الذهاب أيام 27/28/29/ نوفمبر 2020 ويكون الإياب أيام 4/5/6/ ديسمبر 2020. (وال – القاهرة) ف م

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