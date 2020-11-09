المصراتي يساهم بفوز سبورتينغ براغا على بنفيكا

ساهم اللاعب الدولي الليبي المعتصم المصراتي في فوز فريقه سبورتينغ براغا على مضيفه بنفيكا لحساب الجولة السابعة من الدوري البرتغالي.

وشارك المعتصم كأساسي على ملعب النور ملعب بنفيكا وكان حاسما في تقدم سبورتينغ براغا بثلاثية نظيفة عن لوري مارديروس وفرانشيسكو مورا في مناسبتين، قبل أن يقلص هاريس سيفيروفيتش النتيجة بعد أن أحرز هدفين لتنتهي المباراة بفوز سبورتينغ براغا بثلاثة أهداف لهدفين.

وبذلك رفع سبورتينغ براغا رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث متساويا مع بنفيكا في عدد النقاط وخلف سبورتينغ لشبونة المتصدر بـ19 نقطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية