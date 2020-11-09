القنطري لـ218: الهيئة “أحدثت ثورة” في البنية التحتية الرياضة

في حوار خاص لبرنامج “GAME” على قناة “218”، قال رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري، إنه منذ توليه مهامه في الهيئة بدأ بمتابعة وضع البنية التحتية حيث لاحظت أن عدة أندية تتدرب على نفس الملعب، إضافة الى أن البنية تحتية كانت هشة، لذلك بدأت الهيئة بوضع الخطة وتم تنفيذها على الفور.

وعن المجمع الرياضي الجديد الذي أقيم على أرض الكلية العسكرية للبنات سابقا في طرابلس، بيّن القنطري أنه يضم 17 ملعبا وصالة من الخشب مخصصة لكرة الطاولة والبلياردو، مضيفا أن الهيئة قدمت مقترحا للمجلس الرئاسي ومنح الأخير الإذن بتنفيذ المشروع، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 65 %.

وبشأن الملاعب الكبرى مثل ملعبي طرابلس وبنغازي، قال القنطري إن هيئة الرياضة هي جهة مستفيدة فقط، إذ أن عقد الصيانة بين الشركات المنفذة وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، فيما خاطبت الهيئة الجهاز الذي تواصل مع الشركات الاجنبية لاستكمال المشاريع المتوقفة.

واكد الدكتور بشير القنطري ان الهيئة متكفلة بجميع مصاريف المنتخبات الوطنية وفق ميزانية محددة، اذ تكفلت بجميع المعسكرات ورحلات الطيران وغيرها من المصاريف، مشيرا إلى أن الهيئة سددت جزءا من ديون المدربين الذين تولوا تدريب المنتخب وتواصلت مع المجلس الرئاسي لتسوية باقي الديون.

وعن اتهام الهيئة بعدم دعم الرياضيين الاولمبيين، فند القنطري هذه الاتهامات واكد ان الهيئة دعمت جميع الاتحادات الرياضية وساندت الرياضيين الذين تأهلوا لأولمبياد طوكيو.

واشار القنطري الى ان الهيئة تعمل وفق ميزانية محددة، ومع ذلك “احدثت ثورة” في البنية التحتية لم تشهدها ليبيا منذ سنوات طويلة، إضافة الى دعم الاتحادات والمنتخبات والاندية محليا وفي مشاركاتها الخارجية.

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