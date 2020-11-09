قرعه مسابقات أفريقيا..قوية للنصر وسهلة للاتحاد والأهلي بنغازي

أخبار ليبيا24

أوقعت قرعة المسابقات الأفريقية التي سحبت اليوم الإثنين الأندية الليبية في مواجهات منها السهلة وأخرى صعبة.

وكانت قرعة النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، قد أوقعت نادي النصر في مواجهة قوية أمام بطل الجزائر شباب بلوزداد في الدور 64 من المسابقة.

وسيواجه المتأهل من هذه المباراة، الفائز من لقاء الجيش الرواندي وجورماهيا الكيني.

من جهته سيكون وصيف الدوري الليبي الأهلي بنغازي في مواجهة سهلة حين يلتقي ميكيلي الإثيوبي، وفي حالة تأهله سيكون أمام مواجهة قوية جدا تجمعه بالترجي التونسي في دور الـ 32 من المسابقة.

وفي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، سيلعب فريق الاتحاد في مواجهة سهلة حين يقابل هورسيد الصومالي، وفي حالة تأهله فسيكون على موعد مع لقاء من العيار الثقيل يجمعه بوصيف النسخة الماضية من المسابقة ، بيراميدز المصري.

من جهته الأهلي طرابلس الذي جنبته القرعة اللعب في الدور التمهيدي من الكونفيدراليه سينتظر المتأهل من مواجهتي الاتحاد المنستيري التونسي وكينيما الإثيوبي.