الاتحاد الليبي يعلن قائمته للاستحقاق الإفريقي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

كشف نادي الاتحاد الليبي على قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي التي تستعد للمشاركة في الكأس الكونفيدرالية الأفريقية .

وجاءت القائمة باختيار مباشر من المدير الفني للفريق البرتغالي دا كوستا .

وضمت القائمة 26 لاعب هم محمد ﺍﻟﻔﺮﺟﺎﻧﻲ، ومعاد اللافي، وياسين عبود، وناجي دراء، وعبدالعزيز الصويعي، وأحمد فكرون، وعبدالرحيم التريكي، وعمر الخوجه، والمهدي الهوني، وطلال فرحات، وبشير الكرامي، وعلي محمد مادي، وعبدالمالك عبيد، ومروان الصويعي “سوانقا”، وربيع الشادي، وعلي منصور سلامة، وصهيب بن سليمان، ومحمد مخلوف عاشور ، وحسن الماتا، وجعفر جبودة، وسند بن علي، ومؤيد القريتلي، وعمران سالم التاورغي، وﻳﻮﺳﻒ كارة، وجهاد شلدون، ومعاد عيسى، ومحمد زعبية .

وكانت قرعة الدور التمهيدي للكونفيدراليه التي سحبت بالقاهرة أمس الأول الأحد قد أوقعت الاتحاد في مواجهة نادي هورسيد الصومالي والفائز من هذا اللقاء سيواجه نادي بيراميدز المصري .