الأخضر” يوّقّع عقودًا احترافية للاعبين من “الأواسط”

وقّعت إدارة نادي “الأخضر”، مساء أمس، عن طريق الرئيس المكلّف، نصر الدين بوفليقة، عقودًا احترافية لعدد من اللاعبين من فئة “الأواسط” إلى الفريق الأول.

وتم التوقيع لكل من يونس الحجازي، أنس المسماري، معتصم السعيطي ومازن خليل، علمًا بأن كل اللاعبين ترعرعوا وتأسسوا في نادي “الأخضر”، وتدرجوا في جميع الفئات السنّية داخله، وتم ضمّهم للفريق الأول بعد تميزهم في الموسم الماضي، مع فريق “الأواسط”.

ولا يزال فريق “الأواسط” بالنادي “الأخضر”، يواصل تدريباته الجماعية، تحت إشراف المدرب، صلاح المهدي، في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد 2020 / 2021.

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