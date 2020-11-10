اخبار الرياضة

الأخضر” يوّقّع عقودًا احترافية للاعبين من “الأواسط”

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقّعت إدارة نادي “الأخضر”، مساء أمس، عن طريق الرئيس المكلّف، نصر الدين بوفليقة، عقودًا احترافية لعدد من اللاعبين من فئة “الأواسط” إلى الفريق الأول.

وتم التوقيع لكل من يونس الحجازي، أنس المسماري، معتصم السعيطي ومازن خليل، علمًا بأن كل اللاعبين ترعرعوا وتأسسوا في نادي “الأخضر”، وتدرجوا في جميع الفئات السنّية داخله، وتم ضمّهم للفريق الأول بعد تميزهم في الموسم الماضي، مع فريق “الأواسط”.

ولا يزال فريق “الأواسط” بالنادي “الأخضر”، يواصل تدريباته الجماعية، تحت إشراف المدرب، صلاح المهدي، في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد 2020 / 2021.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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