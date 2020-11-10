اخبار الرياضة

مواجهات متوازنة للأندية الليبية في المسابقات الأفريقية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجريت، مساء أمس، في العاصمة المصرية القاهرة، قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة تجمع بين ممثل ليبيا في دوري الأبطال، فريق “النصر “،مع “شباب بلوزداد”، في الدور التمهيدي، بينما يلتقي نادي “الأهلي بنغازي” نظيره “ميكيلي” الأثيوبي، في إطار الدور نفسه.

وبخصوص قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فقد أسفرت النتائج عن مواجهة بين فريق” الاتحاد” و”هورسيد” الصومالي، بينما يُعفى “الأهلي طرابلس” من اللعب في الأدوار التمهيدية؛ بسبب تصنيفه الجيد نظرًا لمشاركته السابقة في البطولات الأفريقية، والتي حقق فيها نتائج جيدة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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