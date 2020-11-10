مواجهات متوازنة للأندية الليبية في المسابقات الأفريقية

أجريت، مساء أمس، في العاصمة المصرية القاهرة، قرعة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأسفرت القرعة عن مواجهة تجمع بين ممثل ليبيا في دوري الأبطال، فريق “النصر “،مع “شباب بلوزداد”، في الدور التمهيدي، بينما يلتقي نادي “الأهلي بنغازي” نظيره “ميكيلي” الأثيوبي، في إطار الدور نفسه.

وبخصوص قرعة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فقد أسفرت النتائج عن مواجهة بين فريق” الاتحاد” و”هورسيد” الصومالي، بينما يُعفى “الأهلي طرابلس” من اللعب في الأدوار التمهيدية؛ بسبب تصنيفه الجيد نظرًا لمشاركته السابقة في البطولات الأفريقية، والتي حقق فيها نتائج جيدة.

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