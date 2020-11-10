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“بايرن ميونيخ” يعلن خضوع “كيميتش” لجراحة في الركبة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف “بايرن ميونيخ” متصدر ترتيب “البوندسليغا” أن نجم وسطه، جوشوا كيميتش، أجرى عملية جراحية في الركبة بعد الإصابة خلال “كلاسيكو الكرة الألمانية”، أمام “بروسيا دورتموند”، في الجولة السابعة من الدوري.

وذكر بيان النادي “البافاري”، أن “كيميتش” من المقرر أن يغيب عن الملاعب حتى يناير المقبل بعد إجرائه العملية الجراحية، بحسب توقعات الفريق الطبي.

من جهة أخرى، كشف المدير الرياضي لـ”البايرن”، حسن صالح حميديتش، أن “كيميتش” من المفترض أن يعود للتدريبات في فترة ليست بالطويلة في حال إعطاء الضوء الأخضر.

سيغيب “كيميتش” عن مواجهة ألمانيا الودية أمام التشيك إضافة إلى مباريات دوري الأمم الأوروبية أمام كل من أوكرانيا وإسبانيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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