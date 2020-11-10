الإصابة تبعد نجم برشلونة “أنسو فاتي” عن الملاعب

أعلن “برشلونة” مدة غياب نجمه الشاب، أنسو فاتي، عن الملاعب، بعد إصابته خلال مواجهة “ريال بيتيس” في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

وأشار النادي “الكتالوني” إلى أن “فاتي” خضع لجراحة في الغضروف المفصلي للركبة، وسيبدأ مرحلة التأهيل والتعافي في وقت قريب.

ومن المنتظر أن تستغرق فترة التأهيل لعودة “فاتي” إلى الملاعب، قرابة أربعة أشهر، مما يعني غيابه عن قرابة 25 إلى 30 مباراة خلال الموسم الجاري.

ومن المنتظر أن يعتمد مدرب “برشلونة”، رونالد كومان، خلال الفترة القادمة، على الواعد “بيدري” في الجهة اليسرى من خط الهجوم، إلى حين عودة فيليب كوتينيو من الإصابة.

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