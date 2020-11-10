صفوف المنتخب تكتمل استعدادا لمواجهة غينيا الاستوائية

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اكتملت صفوف المنتخب الليبي لكرة القدم عقب التحاق نجم سبورتنغ براغا البرتغالي المعتصم المصراتي و سيباشر اللاعب تدريباته مع المجموعة اليوم الثلاثاء.

وكان المنتخب الليبي قد أجرى مساء أمس الإثنين تدريباته على ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة وهو الملعب الدي سيحتضن مباراة الفريق التي ستجمعه بغينيا الاستوائية يوم غد الأربعاء في إطار الجولة الثالثة لتصفيات التأهل لأمم أفريقيا.

وفي اتصال مع كمال الترهوني مدير المنتخب الليبي أكد أن معنويات اللاعبين عالية و الجميع بصحه جيدة ولاتوجد أية إصابات.