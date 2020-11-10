اخبار الرياضة

طبيب مارادونا يؤكد استقرار حالته الصحية

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الطبيب الخاص بأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا إنه يتعافى بشكل جيد من العملية الجراحية التي خضع لها في المخ ومن المنتظر مغادرته للمستشفى خلال الأيام المقبلة.

وذكر الطبيب ليوبلودو لوكي أن حالة مارادونا مستقرة للغاية بعد الجراحة المستعجلة التي أجريت له لعلاج تجلط في الدماغ، ومن المتوقع أن يقيّم الفريق الطبي وضعه الصحي خلال اليومين المقبلين قبل إعطاء الإذن لخروجه بشكل رسمي من المستشفى.

وعانى مدرب خيميناسيا الحالي من عدة وعكات صحية في الفترات الأخيرة ودخل إلى المستشفى بشكل متكرر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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