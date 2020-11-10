بعثة النصر تغادر للدخول في معسكر بمصر تحضيرا للبطولة الأفريقية

أخبار ليبيا24

غادرت بعثة نادي النصر الليبي اليوم الثلاثاء إلى جمهوريه مصر العربيه وذلك للدخول في معسكر تحضيري استعدادا للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

وكانت إدارة نادي النصر المنتخبة حديثا قد وعدت بدخول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في معسكر خارجي تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.

وأعلنت إدارة النصر عن تعاقدها مع ثلاثة محترفين لتعزيز صفوف الفريق تحضيرا للمشاركة الأفريقية حيث تعاقد تمع لاعب الوسط موسى صامبا و المهاجم ديلاهي قادمين من الدوري الموريتاني والظهير الجزائري محمد خيثر قادما من شباب بالوزداد.

ودعم نادي النصر صفوفه بعدد من الانتدابات المحلية منها التعاقد مع حسن الأزمرلي قادما من المدينة واللاعب محمد جمعة و محمد الشبة.