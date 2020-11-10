الإدارة الفنية تبحث استعدادات المنتخب الليبي في أولى مواجهات تصفيات الكان

القاهرة 10 نوفمبر 2020 (وال) – عقدت الإدارة الفنية للمنتخب الليبي، ومنتخب غينيا الإستوائية، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الفني الخاص بالمباراة المقامة غداً بين المنتخبين.

الاجتماع الفني للمباراة التي ستقام على أرضية ملعب السلام بالقاهرة، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021، تطرق إلى تحديد الزي بين الفريقين وجملة من المواضيع الهامة، وذلك بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي لكرة القدم.

والجدير بالذكر أن غدًا ستكون أولى مواجهات المنتخب الليبي في تصفيات الكان، بصافرة الحكم الدولي الغامبي باكاري بابا وبمراقبة الدولي جوزيف زانقري من بوركينا فاسو.

يذكر أن المنتخب الليبي يواصل تدريباته منذ أيام بالمعسكر المغلق بالقاهرة على أرضية ملعب الكلية الحربية تحت قيادة المدرب علي المرجيني ومساعده أحمد السنفاز. (وال – القاهرة) ف ح س إ

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