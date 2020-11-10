النتائج المخيبة تسيطر على ريال مدريد

تقرير| 218

في ظل عدم استقرار نتائجه يعاني ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان من انتقادات متواصلة خلال الموسم الحالي وبعد الخسارة الثانية له في الليغا.

ويعيش الفريق الملكي فترة مهتزة في الموسم الحالي وذلك بعدما تجرع مرارة الهزيمة أمام فالنسيا بالأربعة في أكبر خسائره بقيادة مدربه زيدان الذين لطالما يتحمل المسؤولية في كل مرة يسقط فيها الفريق الأبيض في الآونة الأخيرة.

ويعد تراجع مستوى خط دفاع الميرينغي واحدا من أبرز أسباب السقوط في الجولات الأخيرة فالفريق تراجع للمركز الرابع في الليغا لكنه لا يبتعد كثيرا عن الصدارة، غير أنه تلقى 9 أهداف في ثماني مواجهات في الدوري الإسباني وهنا تكمن المشكلة التي بدأ الجمهور بإلقاء اللوم حولها على زيدان قبل اللاعبين.

وجمع ريال مدريد وعلى جبهة دوري أبطال أوروبا أربع نقاط فقط من أصل تسع نقاط بعد الخسارة على ملعبه أمام شاختار الأوكراني والتعادل مع بروسيا مونشنغلادباخ قبل تحقيق انتصار صعب أمام إنتر وبعدها توقع الجمهور استفاقة المارد الأبيض إلا أن السقوط في الميستايا كان مدويا وبأخطاء بدائية من رافائيل فاران وسيرجيو راموس.

وسيكون المدرب زين الدين زيدان مطالبا بمراجعة حساباته خصوصا في ظل فترة التوقف الدولي وربما يباشر عملية التغيير مع عودة مواجهات الليغا ودوري الأبطال، مهمة لن تكون سهلة لمدرب لطالما وضعه جمهور بطل إسبانيا في خانة هي الأبرز خلال السنوات الأخيرة.

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