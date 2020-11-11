التونسي طارق ثابت مدربًا لفريق الهلال

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أعلن نادي الهلال التعاقد مع المدرب التونسي طارق ثابت، للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للمدرب الوطني ناصر الحضيري.

وأضاف النادي عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أن ثابت سيصل إلى بنغازي قادما من تونس خلال الأيام المقبلة وسيتم تقديمه في موتمر صحفي عقب وصوله.

وسبق للمدرب التونسي وأن خاض عدة تجارب تدريبية في ليبيا مع الأهلي بنغازي والنصر والأخضر.

وسيبدأ نادي الهلال تدريباته رسميا، بدايه الأسبوع المقبل، استعدادا للدوري الليبي الممتاز، والمشاركة في البطولة العربية.