( المشيطي ) لجنة المسابقات العامة تعقد اجتماعها الأول

بنغازي 10 نوفمبر 2020(وال) قال عضو لجنة المسابقات العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم ( بوفاخرة المشيطي ) ” أن لجنة المسابقات العامة سوف تعقد اجتماعها الأول ، وذلك يوم الأحد المقبل في مدينة بنغازي.

وأكّد المشيطي في تصريحات خص بها وكالة الأنباء الليبية ” أن المستهدفين في هذا الاجتماع هم رؤساء الاتحادات الفرعية بالمنطقة الشرقية ولجنة التحكيم العامة ، مشيراً إلى أنه سوف يتم في الاجتماع، طرح ومناقشة العديد من الأمور التي تخص لجنة المسابقات العامة التابعة لاتحاد لعبة كرة القدم.

وأضاف “المشيطي” قائلاً ” أنه من أهم المواضيع التي ستناقش في الاجتماع كيفية ووضعية انطلاق الدوري الممتاز في موسمه الجدي 2021/ 2020 ، فضلاً عن التشاور والتنسيق مع لجنة التحكيم العامة في إمكانية وجاهزية حكام الدوري الممتاز، وما مدى قدرتهم البدنية لقيادة مباريات دوري الأضواء.

هذا وذكر عضو لجنة المسابقات، أن الدوري الليبي قارب عن البدء ، وسبق لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم أن حدد نهاية شهر ديسمبر أو بداية شهر يناير من العام الجديد موعداً نهائياً لإنطلاق الموسم الجديد على حد قوله.( وال ـ بنغازي) س إ

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