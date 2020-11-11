“العنصرية” تدفع رئيس الاتحاد الإنجليزي للاستقالة

أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن رئيسه، جريج كلارك، استقال من منصبه، بعد ساعات من تصريحاته أمام البرلمان البريطاني.

وذكر الاتحاد الإنجليزي، أن “كلارك” قدّم استقالته بالفعل كرئيس للاتحاد، وسيتولى بيتر ماكورميك الرئاسة بشكل مؤقت، وسيبدأ مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي، عملية تعيين وتحديد رئيس جديد في الوقت المناسب.

وقدم جريج كلارك اعتذاره للاعبين أصحاب البشرة السمراء بعد تصريحاته ووصفهم بـ”اللاعبين الملونين”، أثناء أسئلة وُجّهت له خلال جلسة للبرلمان.

وأشارك “كلارك” إلى أنه وضع مصلحة كرة القدم الإنجليزية في المقام الأول، بعد قرار الاستقالة؛ مؤكدًا أنه فكر مليًا في هذا القرار .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية