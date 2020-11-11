نقابة الإعلاميين تنظم حلقة نقاش حول المنتخب الوطني

نظمت نقابة الإعلاميين الرياضيين، في العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية، حلقة نقاش حول المنتخب الوطني بعنوان “الواقع والطموح”.

وأدار الندوة، رئيس النقابة محمود جبران، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية والإعلاميين الرياضيين.

من جهته، أكد اللاعب الدولي السابق، صالح صولة، على ضرورة إقامة هذه الملتقيات بين الحين والآخر لمناقشة أوضاع المنتخب، كما لم ينس أن يتمنى لهم التوفيق في مواجهة غينيا الاستوائية.

من ناحيته، عبّر الإعلامي، عياد العشيبي، عن امتنانه لهذا التجمع، الذي يدعم المنتخب الوطني في رحلته بتصفيات “الكان”.

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