اخبار الرياضة

نادي الهلال يقدم الكرة الرسمية للنادي

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدمت إدارة نادي الهلال من خلال مؤتمر صحفي أجرته في صالة النادي، الكرة الجديدة التي ستكون الكرة الرسمية لجميع فرق كرة القدم بنادي الهلال بعد أن تعاقدت إدارة الهيلاهوب مع شركة تيمبو الرياضية.

وكان نادي الهلال سباقا في هذا التعاقد الذي يعتبر الأول من نوعه في ليبيا، إذ تكفلت الشركة بدعم النادي بالكرات لجميع الفئات السنية وللفريق الأول، لمدة 3 سنوات بصورة مجانية.

واختتمت الاحتفالية بفاصل للمهارات الفنية للاعب مصطفى حمزة، وأحد لاعبي البراعم، وفاصل مميز للاعب السابق بالنادي مصطفى جريبيع وسط دعم وتصفيق من مشجعي النادي ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة بنادي الهلال ونخبة من الإعلاميين

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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