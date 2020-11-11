نادي الهلال يقدم الكرة الرسمية للنادي

قدمت إدارة نادي الهلال من خلال مؤتمر صحفي أجرته في صالة النادي، الكرة الجديدة التي ستكون الكرة الرسمية لجميع فرق كرة القدم بنادي الهلال بعد أن تعاقدت إدارة الهيلاهوب مع شركة تيمبو الرياضية.

وكان نادي الهلال سباقا في هذا التعاقد الذي يعتبر الأول من نوعه في ليبيا، إذ تكفلت الشركة بدعم النادي بالكرات لجميع الفئات السنية وللفريق الأول، لمدة 3 سنوات بصورة مجانية.

واختتمت الاحتفالية بفاصل للمهارات الفنية للاعب مصطفى حمزة، وأحد لاعبي البراعم، وفاصل مميز للاعب السابق بالنادي مصطفى جريبيع وسط دعم وتصفيق من مشجعي النادي ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة بنادي الهلال ونخبة من الإعلاميين

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