ليفربول يخسر جهود أرنولد للإصابة

أفادت تقارير صحفية إنجليزية بأن الإصابة التي تعرض لها ظهير ليفربول تريند ألكسندر أرنولد ستبعده عن الملاعب لقرابة أربعة أسابيع .

وبحسب صحيفة الصن فإن أرنولد الذي تعرض للإصابة خلال مواجهة ليفربول أمام مانشستر سيتي يعاني من تمزق في ربلة الساق ستغيبه عن الملاعب لحوالي 4 أسابيع الأمر الذي استدعى استبعاده من تشكيلة المنتخب الإنجليزي لمنافسات دوري الأمم الأوروبية.

وبإصابة أرنولد ستزداد مصاعب ليفربول خاصة في خطه الخلفي مع استمرار غياب الهولندي فيرجيل فان دايك .

ومن المنتظر أن يغيب أرنولد عن مواجهات الريدز الثلاثة المقبلة في البريمرليغ إضافة إلى مواجهتي أتالانتا وأياكس بدوري أبطال أوروبا .

